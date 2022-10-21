В Ростовской области собрали 210 миллионов на помощь мобилизованным

Жители Ростовской области собрали 210 миллионов рублей. Эти средства планируется направить на помощь гражданам, которые были призваны на службу в рамках частичной мобилизации.

Как сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на представителей правительства региона, резервистов обеспечат всей экипировкой. Однако граждане решили сложиться, чтобы закупить для мобилизованных предметы первой необходимости. При их наличии военнослужащие будут эффективно выполнять боевые задачи, сказано в материале.

Все желающие могут перечислить любую денежную сумму в фонд поддержки регионального сотрудничества и развития без каких-либо комиссий. В дальнейшем эти средства пойдут на поддержку мобилизованных.

Собранные жителями Ростовской области 210 миллионов направлены на закупку спальных мешков, балаклав, дождевиков, термоковриков.

Ранее на территории Ростовской области, согласно указу президента РФ Владимира Путина, ввели режим среднего уровня реагирования.