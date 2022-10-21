После взрыва на Крымском мосту киевские власти занимаются телефонным терроризмом в Керчи, но нельзя исключать, что где-то готовится очередная фура со взрывчаткой для переправы, отметил Святослав Брусаков.
Сразу после теракта на мосту в муниципальные учреждения Керчи начал поступать целый шквал звонков о "минировании" школ, детских садов, судов, рассказал глава администрации города. Каждое такое сообщение тщательно отрабатывается спецслужбами: людей эвакуируют, а в зданиях проходят проверки.
Керченский мэр уточнил, что терроризируют город явно не простые хулиганы: они пользуются подставными номерами и почтовыми адресами.
"Это серьезные люди, ведут серьезную работу", — намекнул он на украинские спецслужбы в разговоре с журналистом издания argumenti.ru.
Градоначальник уверен, что пока расслабляться рано. Нельзя исключать, что где-то на территории Украины готовится очередная фура для диверсии на Крымском мосту.
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