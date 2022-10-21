Администрация Курской области поддержала патриотическую акцию "Десант Героев"

Масштабная патриотическая акция "Десант Героев" проходит в Курской области по инициативе организации "Офицеры России".

Как сообщает Общественная Служба Новостей, администрация региона поддержала мероприятие. Губернатор Курской области Роман Старовойт провёл встречу со следующими представителями "Офицеров России":

Председателем Президиума организации Героем страны Сергеем Липовым ;

; Председателем Совета мужества и отваги Героем Советского Союза Владимиром Горовым ;

; Председателем Совета по патриотическому воспитанию Героем России Александром Головашкиным ;

; Членом Президиума Героем России Павлом Шевченко.

Они обсудили вопросы, связанные с безопасностью жителей Курской области, проведением частичной мобилизации и патриотическим воспитанием молодого поколения. По словам Старовойта, такие организации, как "Офицеры России", стараются помочь военным и их родственникам. Глава региона считает, что сейчас такая работа очень важна.

Во время встречи губернатор передал представителям "Офицеров России" благодарственное письмо от Курской области, а участники делегации наградили региональную администрацию почётными грамотами.