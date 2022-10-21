Жители Донецкой и Луганской народных республик живут в условиях военного положения с 2014 года, напомнил ветеран русского движения Донбасса, военный Александр Матюшин.
Объявленное Владимиром Путиным военное положение на новых территориях России скажется, в первую очередь, на гражданах Запорожской и Херсонской областей. Им придётся привыкнуть к тому, что увеселительные заведения будут раньше заканчивать работу, а в ночное время суток станет действовать комендантский час.
"Что же касается непосредственно жителей ДНР и ЛНР, то мы продолжаем жить в военное время уже практически восемь лет", — пояснил ветеран в интервью изданию argumenti.ru.
Молодые республики Новороссии готовы терпеть неудобства ради скорейшей победы, заверил он.
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