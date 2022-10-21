В Госдуме предложили отменить транспортный налог для мобилизованных на время СВО

Транспортный налог для мобилизованных россиян стоит отменить на время проведения специальной военной операции, считает депутат Госдумы Василий Власов.

"Учитывая актуальность выработки дополнительных мер поддержки граждан, прошу вас оценить целесообразность отмены транспортного налога в период прохождения военной службы в рамках частичной мобилизации", — обратился парламентарий к премьер-министру Михаилу Мишустину.

По словам Власова, во время несения службы мобилизованные не смогут использовать своё транспортное средство, а потому налог стоит заморозить на период СВО.