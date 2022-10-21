Мобилизованным в Забайкалье выплатят по 150 тысяч рублей

Оказать финансовую поддержку всем мобилизованным жителям Забайкалья поручил глава региона Александр Осипов. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.

"По поручению и при поддержке полпреда Юрия Трутнева принято решение: все мобилизованные забайкальцы получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей", — сообщил губернатор Забайкальского края на собственной странице в соцсети.

Он отметил, что деньги получат как проходящие обучение на полигонах края, так и те, кого уже отправили к местам допподготовки.