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Мобилизованным в Забайкалье выплатят по 150 тысяч рублей

Россия

Оказать финансовую поддержку всем мобилизованным жителям Забайкалья поручил глава региона Александр Осипов. Каждый из них получит единовременную выплату в размере 150 тысяч рублей.

"По поручению и при поддержке полпреда Юрия Трутнева принято решение: все мобилизованные забайкальцы получат единовременную выплату в размере 150 тыс. рублей", — сообщил губернатор Забайкальского края на собственной странице в соцсети.

Он отметил, что деньги получат как проходящие обучение на полигонах края, так и те, кого уже отправили к местам допподготовки.

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Автор: Антон Уткин
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