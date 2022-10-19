Петербургские суды завалены исками мобилизованных

Систематические нарушения частичной мобилизации в Петербурге заставляют горожан обращаться в суд за защитой своих прав — суды зарегистрировали 32 иска, оспаривающие мобилизацию. Десять исков принял Красногвардейский районный суд, по пять — Московский и Фрунзенский, три — Невский. Калининский, Выборгский и Приморский районные суды зарегистрировали по два иска, еще по одному — в Кировском, Колпинском и Петроградском районных судах.

За последние пару недель количество исков выросло более чем в два раза — мобилизованные петербуржцы и их близкие рассказывают о нарушениях процедуры, самая распространенная — отказ в медицинском освидетельствовании и направление в учебную часть без предоставления времени на сборы. О подобных претензиях петербуржцев к военкоматам говорила и городской омбудсмен Светлана Агапитова.

По мнению общественных деятелей, ответственность за провалы в процессе мобилизации лежит на губернаторе Александре Беглове, который возглавляет соответствующий оперштаб в регионе и обязан контролировать процедуру мобилизации, оперативно реагируя на сообщения о нарушении прав и курируя работу военкоматов с гражданами-резервистами. Однако этого он не делал, предпочитая приезжать лишь на "показательные мероприятия", в результате чего все проблемы обеспечения законности частичной мобилизации и разрешении споров легли на плечи самих мобилизованных, их близких и волонтерские организации.

Во вторник, 18 октября, суд рассмотрел первый иск- Кирилл Березин оспаривал решение комиссии мобилизовать его. Адвокат петербуржца утверждает, что тот явился в военкомат и в тот же день без прохождения медицинского освидетельствования был отправлен в Белгородскую область. Юрист требовал приостановить действе решения по мобилизации Невского района о призыве на службу своего доверителя, но в ходатайстве отказали.

"Повесточные облавы" в Калининском и Невском районах стали еще одним знаком провала Смольного в обеспечении закона в процессе мобилизации, тем более, что унизительные случаи дежурства представителей военкомата и сотрудников бюджетных организаций в парадных и "погоня" за людьми по территории жилых комплексов стала материалом для пропаганды украинской стороны. Центр психологических операций вооруженных сил Украины (ЦИПсО) использовал сюжеты об этом для создания своего контента. Таким образом, неграмотность и слабая вовлеченность команды Беглова в жизнь города в период частичной мобилизации послужила попыткам дискредитации России со стороны Киева.