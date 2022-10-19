РЭО: 500 кг золота ежегодно оказываются на свалках в России

Каждый год в России на свалки выбрасывают около 500 килограммов золота, заявил глава Российского экологического оператора (РЭО) Денис Буцаев.

Жители РФ привыкли выкидывать сломанную или устаревшую бытовую технику, тогда как в отходах электронного и электрического оборудования (ОЭЭО) содержится много драгоценных металлов.

"Всего 5% ОЭЭО перерабатывается в России, остальное захоранивается и наносит непоправимый вред окружающей среде", — пояснил Буцаев.

Всего на свалки ежегодно вывозится почти один миллион тонн электроники, а тем временем каждая тонна такого мусора содержит примерно 25 граммов золота, сообщает Телеканал "360".

"Россияне выбрасывают около 955 тысяч тонн бытовой техники, в составе которой может находиться более 0,5 тонны золота!" — отметил гендиректор РЭО.

По его словам, содержание ценных ресурсов в отходах "в сотни и тысячи раз" выше, чем в природных источниках.