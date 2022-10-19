Климов: решившие работать на новых территориях РФ получат поддержку от властей

В Запорожской и Херсонской областях, а также в Луганской и Донецкой республиках требуются рабочие руки. Уехавшие работать на новые территории России, помимо солидных зарплат, получат материальную помощь от властей.

Освобождённые от националистов регионы нуждаются во многих специалистах, заявил сенатор Андрей Климов. По его словам, власти уже взяли под контроль вопросы трудоустройства и отправки туда россиян с остальной части страны. Политик уточнил, что всем приехавшим будет оказана финансовая помощь.

"Люди приедут в места, где недавно были боевые действия и будут работать вдали от своей малой родины", — пояснил он в интервью Общественной Службе Новостей.

Климов сообщил, что в правительстве сейчас готовится законопроект, позволяющий компенсировать командировочным расходы "в очень серьезном объеме".