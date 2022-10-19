Власти Херсонской области оповестили жителей столицы региона об угрозе обстрелов жилых кварталов боевиками ВСУ.
Горожан заверили, что необходимо временно покинуть Херсон.
"Уважаемые жители! Будут обстрелы жилых кварталов ВСУ. С 7.00 автобусы от Речпорта на Левый берег", — гласят СМС-сообщения от областной администрации, полученные абонентами местных операторов сотовой связи.
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