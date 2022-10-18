СК РФ защитил дом Басевича от сноса

Следственный комитет РФ признал доходный дом инженера Басевича "вещественным доказательством", что должно защитить его от уничтожения. Ранее строители пытались снести объект, внесенный в список исторического наследия.

Теперь в доме Басевича запрещены любые работы, в том числе — демонтаж или установка каких-либо строительных конструкций. Об этом сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский. Он также напомнил о действии обеспечительных мер в рамках рассмотрения Куйбышевским районным судом иска группы градозащитников к комитету по охране памятников Смольного. Истцы требуют признать незаконным заключение чиновников об аварийности здания.

Подготовка к сносу исторического объекта дома Басевича началась в октябре 2022 года. Тогда к зданию приехала строительная техника, о чем сообщал градозащитник Олег Мухин. На активиста ранее было совершено нападение в ходе пикета по защите от сноса флигелей другого исторического объекта — дома Салтыковой. Глава СК РФ Александр Бастрыкин также поручил возбудить уголовное дело по факту проведения работ в доме Салтыковой и разобраться в ситуации.