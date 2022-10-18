Воробьёв: частичная мобилизация в Подмосковье закончена, повестки отменяются

Военкоматы Московской области полностью выполнили поставленную задачу по частичной мобилизации, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв.

С сегодняшнего дня подлежащим призыву мужчинам перестанут вручать повестки, а если требование явиться в военкомат уже получено, его можно не исполнять, добавил глава региона.

Он поблагодарил неравнодушных граждан, которые отправились выполнять свой долг, оставив семьи, работу или бизнес, сообщает Телеканал "360".

Слова губернатора подтвердил военком Подмосковья Алексей Астахов, который отчитался о выполненной задаче, ссылаясь на данные, полученные из участковых призывных комиссий.

Ранее военный эксперт предположил, что в России могут быть объявлены вторая и третья волны мобилизации.