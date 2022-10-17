Провести время с пользой и найти единомышленников в Можайском

Заняться скандинавской ходьбой, фитнесом или танцами можно в любом возрасте. Детско-юношеский спортивно-оздоровительный клуб "Лидер" приглашает участников проекта "Московское долголетие" присоединиться к увлекательным занятиям. Руководитель клуба Игорь Бари рассказал, какие кружки среди горожан старшего возраста наиболее популярны.

"Самые востребованные — тренировки по фитнесу, помогающие держать тело в форме, и занятия "Изучаем мобильные устройства", где учат использовать все возможности современных смартфонов. А главное — занятия позволяют людям старшего поколения общаться друг с другом, заводить новые знакомства", — отметил Бари.

Спортивный отдых

Фитнес-тренировки помогают похудеть, снять стресс и физическую усталость, а еще — зарядиться отличным настроением. Регулярные занятия улучшают работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы, развивают координацию. Занятия проводят по вторникам и четвергам с 09:30 до 10:30 и с 12:30 до 13:30.

Для любителей подвигаться открыта секция скандинавской ходьбы. Программа специально составлена с учетом возможностей людей старшего поколения. Щадящая нагрузка поможет укрепить суставы, сердечно-сосудистую систему и иммунитет. Тренировки проводят на свежем воздухе. Их устраивают по вторникам и четвергам с 11:00 до 12:00.

Быть в интеллектуальной форме

Развить не только тело, но и гибкость ума помогут направления клуба "Изучаем мобильные устройства" и "Образовательный практикум". На встречах учат скорочтению и мнемотехнике — методу эффективного запоминания информации с помощью ассоциаций. Научиться правильно обращаться со смартфоном можно по понедельникам и четвергам с 15:30 до 16:30 и с 16:45 до 17:45, а развить память — по понедельникам и средам с 10:00 до 11:00 Еще в "Лидере" проводят уроки английского языка по вторникам и четвергам с 10:00 до 11:00.

Самовыражение творчеством

Есть и художественные направления. Работает танцевальная секция, в которой ученики под присмотром профессионального преподавателя развивают координацию и чувство ритма. Танцоры встречаются каждую среду с 09:00 до 10:00. Любителей более спокойного видов досуга приглашают на занятия живописью по вторникам и пятницам с 10:00 до 12:00.

Все секции работают по двум адресам: ул. Барвихинская, д. 8, к. 2 и ул. Толбухина, д. 5, к. 2. Узнайте подробности по номеру: +7 (916) 373-63-18.