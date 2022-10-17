Беглов нашел "крайнего" в провале мобилизации

Александр Беглов освободил от занимаемой должности начальника мобилизационного управления администрации губернатора Петербурга Виктора Шевченко. Решение градоначальника подтверждает факт провала мобилизационных мероприятий, что широко освещалось в СМИ.

Пост Шевченко займет Владимир Буянов, который ранее являлся первым заместителем начальника управления. В должность он вступит с 17 октября.

Кадровые перестановки означают фактически признание градоначальником провала мобилизационных мероприятий. С самого начала Петербург показал низкие темпы мобилизации, по сравнению с другими регионами, и отметился большим количеством нарушений. При этом сам Беглов возглавил специальную комиссию по мобилизации и не смог наладить ее корректную работу. Теперь же он "переложил ответственность" на Шевченко и убрал его с поста.

СМИ сообщали о множестве проблем при проведении частичной мобилизации в Петербурге. Повестки вручаются при помощи сотрудников бюджетных учреждений — врачей, медиков и полицейских. Горожан подстерегают в подъездах, на улице и в метро. Нередки случаи призыва граждан, негодных для службы в армии по состоянию здоровья. Также повестки пытались вручить женщинам, инвалидам и уже умершим гражданам.

Ошибки допускались и на более высоких уровнях. Так, главный военком Петербурга ошибался с количеством мобилизованных. По его словам, город отправил 80 тысяч человек в зону СВО, однако затем он заявил о 8 тысячах мобилизованных петербуржцев.