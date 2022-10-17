Власти Ставропольского края помогли семьям 39 мобилизованных

На территории Ставропольского края завершена частичная мобилизация. Теперь власти стараются оказать необходимую помощь семьям россиян, призванных на службу, пишет newstracker.ru.

По информации издания, глава региона Владимир Владимиров поручил поддерживать родственников резервистов. Как отметил мэр Ставрополя Иван Ульянченко, помощь получили уже 39 семей мобилизованных.

Он пояснил, что трое детей военнослужащих устроены в детские сады, двое несовершеннолетних переведены в дошкольные учреждения, расположенные в шаговой доступности от их домов.

"Нескольким ребятам помогли записаться на секции", — уточнил мэр.

Также семьям мобилизованных оказывают содействие в оформлении документов для получения социальных пособий и субсидий по оплате коммунальных услуг. Кроме того, им готовы помочь даже с решением бытовых вопросов, например, с ремонтом холодильника или водопровода.

21 сентября президент РФ Владимир Путин, выступая с обращением по поводу ситуации в Донбассе, объявил частичную мобилизацию в стране.