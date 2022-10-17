Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга сообщил о закрытии затворов дамбы, так как над городом нависла угроза наводнения и шторма.
"В целях предотвращения подъема уровня воды, близкого к критическим отметкам, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений", — сообщили в дирекции муниципального ведомства.
Ухудшение погоды, усиление ветра и опасность штормового нагона ранее заставили городские власти объявить "оранжевый" уровень опасности.
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