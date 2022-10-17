Власти Санкт-Петербурга готовятся к сильному шторму и наводнению

Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга сообщил о закрытии затворов дамбы, так как над городом нависла угроза наводнения и шторма.

"В целях предотвращения подъема уровня воды, близкого к критическим отметкам, задействован Комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений", — сообщили в дирекции муниципального ведомства.

Ухудшение погоды, усиление ветра и опасность штормового нагона ранее заставили городские власти объявить "оранжевый" уровень опасности.