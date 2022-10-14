В Тюмени вороны напали на сов

В Тюмени специалисты областного Госохотдепартамента защитили случайно залетевших в город неясытей от напавших на них ворон. Об этом сообщает издание nashgorod.ru.

Отмечается, что одна птица была отправлена в экопарк, откуда она и улетела, а вторая — на особо охраняемую природную территорию.