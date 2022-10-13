Депутат Крупник: Беглов лично отвечает за расходование резервного фонда

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник подтвердил, что процедура расходования средств резервного фонда городского правительства на доукомплектование мобилизованных граждан фактически будет носить "ручной" характер. При этом вся ответственность за распределение и использование этих средств лежит лично на губернаторе Александре Беглове.

В среду, 12 октября, Законодательное собрание Санкт-Петербурга рассмотрело проект корректировок городского бюджета, в рамках которого Смольный предложил увеличить резервный фонд городского правительства на 15 миллиардов рублей. При этом вице-губернатор Алексей Корабельников не смог ответить парламентариям относительно того, сколько именно денег из фонда будет потрачено на нужды мобилизованных петербуржцев.

Ситуацию в беседе с корреспондентом нашего издания прокомментировал депутат Заксобрания Павел Крупник, подтвердив, что в вопросе приобретения необходимого оснащения для граждан, призванных на службу в рамках специальной военной операции, речь не идет о какой-то конкретной госзакупке и номенклатуры. По его словам, вся суть заключается в возможности использования этих денег, чтобы город при необходимости или потребности смог ими воспользоваться.

"Министерство обороны покрывает потребности мобилизованных, но мы же говорим о том, что есть сверх нормативов вещи, которые по бюджету Минобороны, который верстался еще до начала спецоперации, не предусмотрены. Нет такой оперативности у Минобороны, чтобы корректировать бюджет. Есть нарукавники специальные, налокотники, специальная обувь, термобелье. Мы не должны по каждому моменту обращаться к губернатору или еще куда-то", — объяснил Крупник.

Парламентарий уточнил, что расходование средств резервного фонда будет осуществляться в "ручном" режиме в случае возникновения такой необходимости. Для этого в Северной столице есть специальный штаб, возглавляемый губернатором Александром Бегловым, куда входят председатель городского парламента Александр Бельский и вице-губернатор Валерий Пикалев.

"Они знают конкретно все моменты. Они общаются с военкомами напрямую, они общаются с мобилизованными напрямую, с их семьями и тому подобное. Что касается контроля, я хочу сказать, что бюджетные деньги в любом случае контролируются, но у меня нет ни малейшего сомнения, Беглов лично отвечает за эти деньги, как руководитель штаба — это нужно четко понимать и осознавать, что контроль понятен", — заключил Павел Крупник.

Ранее на непрозрачность механизма использования резервного фонда правительства Санкт-Петербурга на нужды мобилизованных указывал депутат Борис Вишневский. По его мнению, тот факт, что в Смольном не раскрывают планируемые объемы затрат и конкретные цели, может привести к бесконтрольному расходованию денежных средств фонда.