Крашенинников: нормы УК и КоАП могут смягчить после окончания военной операции

Ужесточение норм Уголовного кодекса (УК) РФ, а также Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП) может быть временной мерой на срок проведения спецоперации.

Такое предположение высказал депутат Госдумы РФ Павел Крашенинников в интервью агентству ТАСС.

"Ситуация меняется, а законодательство — это зеркало ситуации в государстве и обществе. У нас весьма подвижное налоговое законодательство, уголовное законодательство, КоАП и так далее", — отметил парламентарий.

Он предположил, что после окончания СВО в жёстких законах отпадёт необходимость, а значит законодательство будет пересмотрено.