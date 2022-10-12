Активисты сообщили о подготовке сноса дома Басевича

В Петербурге начали подготовку к сносу одного из знаковых для градозащитного движения последних лет объектов — доходный дом инженера и технолога Иссахара Басевича. Об этом сообщили защитники дома в группе противодействия незаконному сносу исторических построек в Telegram.

"Полным ходом идёт подготовка к сносу. Формально он будет назван реконструкцией — от 6 исторических корпусов, которые намеренно жгли все последние годы, сохранят лишь половину фасадной стены и две половинки торцевых", — говорится в сообщении.

Выстроенный на Петроградской стороне (Большая Пушкарская, 7) в 1909 году, дом представлял собой шедевр "модерна", сочетая в себе прогрессивный подход 1900-х к принципам стройки и организации жилой среды и внешнюю элегантность. Его история похожа на судьбу многих других доходных домов начала прошлого века: после революции некогда комфортабельные квартиры для состоятельной публики превратились в коммуналки, в конце 1990-х дом начали расселять (это растянулось до 2009 года), после чего хотели отдать под программу "Молодежи — доступное жилье", поставив в очередь на ремонт, но фактически забросили без консервации и охраны.

В 2020 году внучка Басевича Марианна Гусева обратилась к губернатору Александру Беглову с просьбой помочь спасти дом, выстроенный ее дедом.

"Мне почти 92 года, я тоже строитель, и муж мой был заслуженным строителем. Считаю, что профессия строитель самая созидательная и полезная для людей и не может быть разрушительной. Когда дедушка умер, не дожив до 60-ти лет, мне было 5 лет и дом — это единственная память о нем для меня и моих родных. Прошу вас не допустить сноса дома Басевича на Большой Пушкарской ул., 7.", — говорилось в ее открытом письме.

Источники группы утверждают, что снос дома Басевича якобы может готовиться по поддельным документам об аварийности. Активисты также сообщают о результатах независимой экспертизы, в ходе которой аварийными были признаны только отдельные участки дома. Кроме того, активисты утверждают, что у них "есть доказательства причастности КГИОП к фальсификации документов об аварийности". Согласно официальному заключению экспертов, степень износа составляет 70%, но градозащитники считают, что он значительно меньше.

По мнению активистов, этот объект должен как можно скорее попасть под внимание Следственного комитета, как многие другие исторические здания, в отношении которых КГИОП и его глава Сергей Макаров, ставший фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, допустили непростительные с точки зрения сбережения истории и уникального облика Петербурга "ошибки".