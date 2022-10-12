Наумов: около тысячи добровольцев из Удмуртии готовы участвовать в спецоперации

Порядка тысячи добровольцев из Удмуртии готовы поучаствовать в спецоперации на Украине. Об этом пишет udm-info.ru.

По словам лидера фракции "Единая Россия" в Госсовете региона Анатолия Наумова, даже в компаниях, где на сотрудников призывного возраста распространяется бронь, находятся люди, которые хотят добровольно отправиться в зону проведения специальной военной операции (СВО).

Он напомнил, что является гендиректором АО "Элеконд". Как пояснил глава депутатской фракции, уже четыре работника с его предприятия пожелали стать добровольцами.

"Мы хотим идти на военную службу, сказали они", — подчеркнул Наумов.

Ранее военный комиссар Ярославской области Игорь Гостев сообщил, что 16 женщин из региона захотели принять участие в СВО в качестве добровольцев.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил частичную мобилизацию на территории страны. В общей сложности на службу планируется призвать 300 тысяч резервистов.