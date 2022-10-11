В Минздраве Омской области рассказали, что в больницу скорой помощи попала женщина с нарушением свёртываемости крови. У пациентки была гинекологическая проблема. Об этом пишет издание gorod55.ru.
Несмотря на неизлечимое заболевание крови женщине удалось помочь. Команда докторов следила за её состоянием несколько суток, рассказал один из врачей.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Военный эксперт Бартош считает, что в ответ на ракетные удары по Украине Запад усилит боевые действия Киева на фронте.