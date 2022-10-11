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Врачи Омска спасли женщину с неизлечимым заболеванием

Россия

В Минздраве Омской области рассказали, что в больницу скорой помощи попала женщина с нарушением свёртываемости крови. У пациентки была гинекологическая проблема. Об этом пишет издание gorod55.ru.

Несмотря на неизлечимое заболевание крови женщине удалось помочь. Команда докторов следила за её состоянием несколько суток, рассказал один из врачей.

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Автор: Максим Александров
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