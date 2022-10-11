В Московском сервисе "Портфолио учащегося" появились новые разделы

В "Портфолио учащегося" в Московской электронной школе (МЭШ) появились разделы о культуре и творчестве. Там будут содержаться данные о творческих достижениях детей и информация о посещенных ими культурных мероприятиях.

Об этом сообщает газета "Мой район".

Сведения о учащихся будут загружать специалисты столичного департамента культуры.

"Школьники и родители могут просматривать и делиться этими данными при подаче заявок на участие в конкурсах, выставках, творческих школах, семинарах, а также при поступлении в организации дополнительного образования различных творческих направлений", — говорится в сообщении.

Удобный функционал приложения, поможет сохранить портфолио любого Московского школьника в формате pdf, а также им можно поделиться с помощью QR-кода.

Также планируется ввести раздел о спортивных достижениях детей, которые будут вносить сотрудники московского департамента спорта.

"Пользователи смогут просматривать информацию о спортивной жизни, членстве в клубах, полученных спортивных разрядах, победах на соревнованиях и делиться ей", — говорится в сообщении.

Напомним, что так же доступна мобильная версия журнала МЭШ.