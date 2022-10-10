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На Дону заложили капсулу будущего сервисного центра Минского автозавода

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

В Ростовской области стартовало строительство торгово-сервисного центра "МАЗ ЮГ" Минского автомобильного завода. 7 октября состоялась торжественная церемония закладки символической капсулы будущего автогиганта, на которой присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Белоруссия в РФ Дмитрий Крутой и заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

На Дону заложили капсулу будущего сервисного центра Минского автозавода

"Сегодняшнее событие — долгожданный проект. Это первый на территории России проект строительства сервисного центра Минского автомобильного завода. Сейчас его продукция сильно изменилась. Учитывая большую заинтересованность бизнеса в этой технике, логично, что такой центр образовался именно у нас, на будущем транспортном кольце вокруг Ростова <…> Реализуя здесь этот объект, мы получим не только рабочие места, но и социально-экономическое развитие", — отметил Александр Скрябин во время церемонии.

Согласно планам, кластер, который будет способствовать увеличению объема поставок техники и деталей на юг России и экономическому росту донского региона, построят до конца 2023 года. Новый центр позволит существенно обновить парк общественного транспорта уже в наступающем году.

"Наш товарооборот вырос в прошлом году на 48%, а в этом году — еще на 30%. Справедливо отмечено, что этот товарооборот сбалансирован, потому что у нас с отдельными регионами России либо в пользу Беларуси очень большой перекос, либо в пользу российского региона. А здесь у нас фактически нулевое сальдо, взаимная торговля, и нашлось много направлений, которые взаимно уравновешивают друг друга", — пояснил Крутой.

Сервисно-сбытовой кластер будет включать зону для ремонта техники (площадью 700 "квадратов"), мойку (площадью 140 "квадратов"). Также в центре предусмотрены административные помещения с зоной ожидания клиентов, комнаты для переговоров, склады для хранения запчастей.

На площадке будущего автогиганта прошла также демонстрация современной техники МАЗ. Гость из Белоруссии отметил, что его страна, учитывая промышленный потенциал донского региона, наращивает поставки комплектующих для различных производств, включая комбайны по уборке зерна. Также в Ростовской области по-прежнему активно закупают белорусскую металлопродукцию и промышленные товары. Белорусский посол также посетил также цеха "Ростсельмаша", обсудив с руководством вопросы кооперации в производстве сельхозтехники с учётом западных санкций.

Также в этот день состоялась встреча белорусского посла с губернатором Ростовской области Василием Голубевым в региональном правительстве, на которой были затронуты вопросы дальнейшего взаимодействия с учётом торгово-экономического и инвестиционного потенциала территорий. Участники беседы отметили, что перспективы открываются большие, причём не только в транспортной отрасли, но и в сфере переработки сельхозпродукции, в животноводстве. Да и транспортная отрасль не ограничивается поставками автобусов и троллейбусов. Минск будет привозить на юг России также электробусы и коммунальную технику.

Дмитрий Крутой подчеркнул, что весьма впечатлён высокой инвестиционной активностью в регионе и столь быстрыми темпами строительства, а также тем, как активно власти поддерживают малый бизнес, что способствует экономическому процветанию региона. Василий Голубев подчеркнул, что имеются все предпосылки для активного взаимодействия, а создание сервисного центра "МАЗ ЮГ" в Мясниковском районе станет ещё одним шагом на пути к тесному партнёрству.

"Наши отношения с родной Белоруссией — приоритет. Ростовскую область и Беларусь всегда связывали тесные отношения. Уверен, что плотное взаимодействие будет продолжено", — отметил глава донского региона.

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Автор: Ирина Гусакова
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