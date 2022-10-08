Путин подписал указ об усилении защиты ведущих в Крым объектов инфраструктуры

Президент России Владимир Путин подписал указ об усилении защиты

транспортного перехода через Керченский пролив;

электросетевого энергомоста Россия — полуостров Крым;

магистрального газопровода Краснодарский край — Крым.

Полномочия по организации и координации мер защиты объектов критической инфраструктуры возложены на Федеральную службу безопасности, сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Кроме того, Правительству поручено привести свои акты в соответствие с настоящим указом, уточняется в документе. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Утром 8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. В результате взрыва произошло возгорание цистерн с нефтепродуктами в проходившем в это время по ж/д мосту составе. Ответственность за ЧП фактически взяли на себя украинские власти.

В настоящее время движение по Крымскому мосту возобновлено в ограниченном режиме.