В одном из районов Нижнего Новгорода затопило фекалиями подвал дома. Невыносимый запах жильцам приходится терпеть уже полгода. Об этом пишет издание newsnn.ru.
По словам жителей, отвратительный запах появился в апреле, однако до августа фекалии откачивали. Побывавшая на месте комиссия неполадки пообещала устранить, но до сих пор ничего так и не сделано.
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