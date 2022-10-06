Жители Нижнего Новгорода полгода задыхаются от запаха фекалий

В одном из районов Нижнего Новгорода затопило фекалиями подвал дома. Невыносимый запах жильцам приходится терпеть уже полгода. Об этом пишет издание newsnn.ru.

По словам жителей, отвратительный запах появился в апреле, однако до августа фекалии откачивали. Побывавшая на месте комиссия неполадки пообещала устранить, но до сих пор ничего так и не сделано.