Московских школьников приглашают на математический Турнир городов

В воскресенье, 9 октября, начнется 44-я международная олимпиада Турнир городов для учащихся 8-11-х классов. Это одно из самых авторитетных в мире соревнований по математике для школьников, сообщает газета "Мой район".

"Турнир городов — это приглашение в мир сложных математических задач. Не случайно формула соревнования устроена таким образом, что в зачет идет лучший результат трех задач. Поэтому каждый участник может выбрать, какие задания ему наиболее интересны и близки", — рассказал научный руководитель Центра педагогического мастерства Иван Ященко.

Турнир пройдет в базовом и сложном вариантах. Последний по уровню задач, которые участникам предстоит решить за пять часов, сопоставим с Всероссийской и Международной математической олимпиадами. Для лучших среди одиннадцатиклассников предусмотрен устный финал с задачами более высокого уровня. Ребята, набравшие нужное количество баллов, получат приглашение на Летнюю математическую конференцию.

Организаторами соревнований выступают Центр педагогического мастерства и Московский центр непрерывного математического образования. Ознакомиться с заданиями прошлых лет можно на официальном сайте турнира.