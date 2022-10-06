Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, которым вносятся изменения в список возможных причин для отсрочки от призыва.
"Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", — сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.
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