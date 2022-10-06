Путин подписал указ о новых отсрочках для мобилизованных

Президентом России Владимиром Путиным был подписан указ, которым вносятся изменения в список возможных причин для отсрочки от призыва.

"Путин подписал указ о внесении изменений в указ о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации", — сообщает РИА Новости со ссылкой на Кремль.