Столицу и административные центры Курганской области украсят прошлогодними декорациями, а на освободившиеся средства закупят снаряжение для мобилизованных.
"Уверен, вы все поймете нас и поддержите то, что средства, которые мы планировали направить на данные цели (новогодние украшения. — Прим. ред.), в этом году пойдут на экипировку и приобретение снаряжения для наших мобилизованных парней", — сообщил губернатор области Вадим Шумков.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал Картаполов призвал прекратить враньё о ходе СВО, поскольку это может привести к потере кредита доверия граждан РФ.