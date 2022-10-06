Власти Кургана сэкономят на новогодних украшениях для обеспечения мобилизованных

Столицу и административные центры Курганской области украсят прошлогодними декорациями, а на освободившиеся средства закупят снаряжение для мобилизованных.

"Уверен, вы все поймете нас и поддержите то, что средства, которые мы планировали направить на данные цели (новогодние украшения. — Прим. ред.), в этом году пойдут на экипировку и приобретение снаряжения для наших мобилизованных парней", — сообщил губернатор области Вадим Шумков.