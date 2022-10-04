Оренбургские чиновники отказались продлевать карантин, который объявили из-за роста заболеваемости африканской чумой среди свиней. По данным местных журналистов, политики вводили этот режим в Бузулукском районе.
"В Державинском, Краснослободском, Могутовском, Пилюгинском сельсоветах власти сохранили часть ограничений", — отметили в 56orb.ru.
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Украинские боевики пересекли административную границу Луганской Народной Республики и закрепились в направлении населенного пункта Лисичанск.