Беглов запретил показывать фильм "Лучшие в аду"

Петербургский губернатор Александр Беглов отказал в предоставлении площадки для предпремьерного показа фильма "Лучшие в аду" бизнесмена Евгения Пригожина и погибшего 20 сентября в Донбассе Алексея Нагина. Об этом сообщают ряд осведомленных источников.

Показ киноленты, снятой по инициативе Пригожина, рассказывающей о бойцах СВК "Вагнер" и ходе специальной военной операции (СВО) на территории Украины, должен был состояться сегодня, 4 октября, в зале кинотеатра "Родина", расположенном в центре Санкт-Петербурга. Но без каких-либо объяснений организаторам отказались предоставлять данную площадку.

Патриотический фильм, по задумке авторов, призван сподвигнуть население страны активно принимать участие в объявленной ранее президентом частичной мобилизации, а также привлечь россиян в добровольческие отряды и ряды бойцов ЧВК "Вагнер". В картине освещаются события, происходящие на территории Украины в рамках СВО, а также "вагнеровцах", защищающих население Донбасса от киевского режима.

Запрет главы Смольного на показ киноленты "Лучшие в аду" стал своеобразным актом мести Александра Беглова известному петербургскому бизнесмену Евгению Пригожину, который ранее заявил о "самой неэффективной и коррумпированной структуре в стране, возглавляемой самым низкорейтинговым губернатором".