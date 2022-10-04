В Белгородской области мобилизованные начали получать по 100 тыс. рублей

По сообщению властей Белгородской области, в регионе началась выплата единовременной помощи в размере 100 тыс. рублей мобилизованным гражданам.

"Начали выдавать единовременную помощь в размере 100 тыс. рублей нашим уже военнослужащим, тем, кто призван в рамках частичной мобилизации", — рассказал губернатор области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что эти деньги помогут мобилизованным погасить ипотечные и потребительские кредиты, а также дадут возможность семьям призванных мужчин справиться с текущими расходами.