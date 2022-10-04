Все юридические процедуры, которые обеспечат ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области конституционным статусом новых субъектов РФ, будут закончены до конца недели.
"Оформление конституционного статуса новых субъектов займет еще несколько дней. Работу планируется завершить на текущей неделе", — заявил депутат Госдумы от Крыма Константин Бахарев в интервью агентству РИА Новости.
Он ожидает, что 4 октября изменения федеральных конституционных законов одобрит Совет Федерации, а зачем документы подпишет Владимир Путин.
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