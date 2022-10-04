В военторгах Челябинска закончилось военное снаряжение

Челябинские магазины, торгующие военным снаряжением, признались, что за последние дни распродали весь имеющийся ассортимент.

По словам представителей торговых точек, дефицитом стала почти вся номенклатура товаров, включая тактические рюкзаки, коврики и спальные мешки.

"Самое сложное — это шевроны. Их нет вообще нигде. Бронежилетов тоже нет. Нам выдадут весом 20 кг, а я купил 8 кг", — сообщил один из мобилизованных корреспондентам издания URA. RU.