Челябинские магазины, торгующие военным снаряжением, признались, что за последние дни распродали весь имеющийся ассортимент.
По словам представителей торговых точек, дефицитом стала почти вся номенклатура товаров, включая тактические рюкзаки, коврики и спальные мешки.
"Самое сложное — это шевроны. Их нет вообще нигде. Бронежилетов тоже нет. Нам выдадут весом 20 кг, а я купил 8 кг", — сообщил один из мобилизованных корреспондентам издания URA. RU.
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