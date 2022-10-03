В Минэкологии Московской области прокомментировали сообщения в Сети, согласно которым в лесах увеличилось количество опасных для местных жителей бурых медведей.
"У нас нет сведений о том, что поголовье возросло", — заявил руководитель ведомства Тихон Фирсов, передаёт интернет-издание "Подмосковье Сегодня".
При этом министр напомнил, что эксперты фиксируют обычно 15-20 диких животных в регионе. По информации Минэкологии, бурые медведи могут исчезнуть как вид.
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