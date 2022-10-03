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"Движения – ноль": Московское шоссе встало в гигантской пробке

Россия » Северо-Запад » Санкт-Петербург

Утром в понедельник, 3 октября, Московское шоссе встало в "глухую" пробку из-за серьезной аварии с участием двух фур. Опрокинувшийся контейнер и поврежденные грузовики значительно затруднили проезд в сторону города — в 7 часов утра пробка растянулась на шесть километров.

"Движения – ноль": Московское шоссе встало в гигантской пробке

Примечательно, что чуть ниже съезда на Ленсоветовскую дорогу сразу два участка находятся в стадии ремонта, что также могло повлиять на образование затора. На петербургских дорогах с началом осени систематически образовываются серьезные пробки, спровоцированные несвоевременными ремонтными работами.

Первый рабочий день недели ознаменовался новым транспортным коллапсом на Московском шоссе. У гипермаркета "Лента" в направлении к городу ранним утром столкнулись два грузовика. Издание "Фонтанка" публикует кадры от очевидцев, на которых можно оценить масштабы происшествия — кабины фур серьезно повреждены, а один из контейнеров перегородил проезд. В ДТП пострадали оба водителя, их госпитализировали.

"Движения — ноль", — сообщает очевидец.

Уже к 7:30 утра пробка в направлении города достигала шести километров.

Судя по интерактивной карте, немного ниже съезда на Ленсоветовскую дорогу идет ремонт дорожного полотна, что тоже могло послужить причиной столь масштабной пробки. С начала сентября именно ремонтные работы чаще всего выступали основной причиной крупных заторов на петербургских магистралях.

 

Так, на протяжении сентября несколько раз в "мертвой" пробке вставало Пулковское шоссе из-за перекрытия движения сразу на двух полосах. В многокилометровых пробках водители автотранспорта были вынуждены проводить по несколько часов, а пассажиры общественного транспорта пешком шли до ближайшей станции метро. В Комтрансе заявляли, что виной всему были "незначительные" ДТП, однако "заторы" изначально были спровоцированы ремонтными работами в утренние и вечерние часы пик.

Горожане возмутились несвоевременностью работ по замене дорожного покрытия — по их мнению, масштабные работы необходимо планировать и проводить либо в летнее время, когда традиционно нагрузка на трассы падает из-за наступления сезона отпусков, либо ночью.

Напомним, минувшей зимой Петербург также переживал беспрецедентные дорожно-транспортные коллапсы из-за несвоевременной уборки снега. Снежный циклон "Бенедикт" спровоцировал десятибалльные пробки по всему городу. Тогда обнаружилось, что снегоуборочной техники, вопреки заверениям команды губернатора Александра Беглова, катастрофически не хватает, а имеющуюся своевременно не выводят на трассы для предотвращения заторов.

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Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
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