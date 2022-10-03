В Казани потратили на борьбу с борщевиком более 9 млн рублей

На борьбу с борщевиком Сосновского в Казани в этому году выделили 9,1 млн рублей, рассказал заместитель председателя комитета внешнего благоустройства Альберт Шайнуров.

Чиновник напомнил о проходивших в апреле субботниках, направленных на борьбу с этим злостным сорняком. По его словам, работы проводились на площади 178 гектаров, пишет издание inkazan.ru.