Ещё одну улицу в Хамовниках обновили

Улица Лужники предстала во всей красе, точнее в обновленном виде. Там появились современные зоны отдыха и площадки для занятий спорта. Кроме того, заменили покрытие проезжей части и тротуаров, обустроили новые гранитные пандусы и разбили газоны.

В ближайших планах провести озеленение территорий. В частности, речь идет о высаживании деревьев и кустарников.

Пешеходные переходы оснастили новыми опорами контрастного освещения. Всего их смонтировали 36 штук. На самой улице установили современные фонари.

А пользователи общественного транспорта по достоинству оценят технологичный остановочный павильон. Он оборудован зарядными слотами и связью Wi-Fi.

"Проведено комплексное благоустройство улицы Лужники и территории, прилегающей к Международному центру самбо и Международному центру бокса. Там расширили пешеходную часть, обустроили комфортные дорожки для любителей бега и велосипедистов, ширина каждой составляет 2,5 метра и протяженность — два километра", — сообщил Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.