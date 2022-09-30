Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Брифинг генсека НАТО был прерван Путиным: "Победа будет за нами!"
Политолог Гагарин о диверсии на "Северном потоке": Это откроет глаза всему миру
В Турции рассказали, как спасут ЕС от проблем с газом
Эксперт: у Запада на антироссийские санкции нет ни сил, ни желания
США обещают "принять меры" к странам, которые поддержат Россию
Столтенберг: сейчас мы не можем принять Украину в НАТО
Военкор Сладков сообщил о ситуации в Красном Лимане: "Ни тени сомнения"
В Госдуме назвали эпохальным подписание договоров о новых территориях
В ГД высказались о принятии новых регионов в состав РФ: придётся урезать бюджет

Ещё одну улицу в Хамовниках обновили

Россия » Центр » Москва

Улица Лужники предстала во всей красе, точнее в обновленном виде. Там появились современные зоны отдыха и площадки для занятий спорта. Кроме того, заменили покрытие проезжей части и тротуаров, обустроили новые гранитные пандусы и разбили газоны.

Ещё одну улицу в Хамовниках обновили

В ближайших планах провести озеленение территорий. В частности, речь идет о высаживании деревьев и кустарников.

Пешеходные переходы оснастили новыми опорами контрастного освещения. Всего их смонтировали 36 штук. На самой улице установили современные фонари.

А пользователи общественного транспорта по достоинству оценят технологичный остановочный павильон. Он оборудован зарядными слотами и связью Wi-Fi.

"Проведено комплексное благоустройство улицы Лужники и территории, прилегающей к Международному центру самбо и Международному центру бокса. Там расширили пешеходную часть, обустроили комфортные дорожки для любителей бега и велосипедистов, ширина каждой составляет 2,5 метра и протяженность — два километра", — сообщил Петр Бирюков, заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Александр Приходько, Редактор: Елена Тимошкина
Популярное
Силовые структуры
Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово

В Красном Лимане складывается напряжённая ситуация, этот город находится в полукольце, сообщил руководитель ДНР Денис Пушилин.

Пушилин: Красный Лиман находится в полукольце, ВСУ стреляют по дороге от Сватово
Враг наступает на Лиман: ВСУ подтянули новые силы и прорвали фронт
Силовые структуры
Враг наступает на Лиман: ВСУ подтянули новые силы и прорвали фронт
Силовые структуры
Военкор Коц заявил о критической ситуации для группировки ВС РФ в Красном Лимане
Силовые структуры
БПЛА Shahed-136 из Ирана нанесли удары по электроподстанции в Новой Одессе
Любовь Степушова СВО изменится: Путин распрощался с "Семьёй" и "пророссийскими" олигархами на Украине Любовь Степушова Сергей Лебедев В армию России необходимо вернуть политруков Сергей Лебедев Анастасия Жукова Корейские учёные разработали покрытие от царапин на авто Анастасия Жукова
Садоводство, цветоводство, рецепты
Ошибки, которые совершают огородники осенью в саду: одна из них — нет запаса земли
Силовые структуры
РСЗО спецназа "О" ВС РФ уничтожили командный пункт ВСУ на Лиманском направлении
Присоединение Новороссии: миллиарды долларов трат и триллионы выгоды
Политика. Новости и аналитика
Присоединение Новороссии: миллиарды долларов трат и триллионы выгоды
Последние материалы
В Турции рассказали, как спасут ЕС от проблем с газом
Эксперт: у Запада на антироссийские санкции нет ни сил, ни желания
США обещают "принять меры" к странам, которые поддержат Россию
Столтенберг: сейчас мы не можем принять Украину в НАТО
Военкор Сладков сообщил о ситуации в Красном Лимане: "Ни тени сомнения"
В Госдуме назвали эпохальным подписание договоров о новых территориях
В ГД высказались о принятии новых регионов в состав РФ: придётся урезать бюджет
Баширов: Запад выбрал Зеленского из-за пророчества Ванги, но ошибся
Подоляк: "Украина "закончит войну раньше, чем вступит в НАТО"
Слуцкий сравнил заявку Украины в НАТО с приглашением вступить в конфликт
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников