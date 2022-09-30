В Краснооктябрьском и Тракторозаводском районах Волгограда в воздухе сегодня ночью ощущался сильный запах гари. Жители пожаловались на это в соцсетях и связали его появление с горящим уже несколько дней мусором, пишет издание novostivolgograda.ru.
Отмечается, что гарь чувствовалась в домах даже при закрытых окнах, местами запах дошёл до Центрального, Кировского и Дзержинского районов.
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