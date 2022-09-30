В Хакасии не могут собрать оставшийся урожай из-за выпавшего вчера снега. Уборочную кампанию пришлось приостановить. Об этом пишет издание newkhakasiya.online.
Отмечается, что уборка остановлена во всех районах республики. На полях осталось примерно 30% урожая.
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