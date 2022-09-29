На Дону обсудили вопросы обеспечения межнационального мира

На заседании круглого стола "Межнациональное согласие в современных условиях мировой интолерантности", которое состоялось в Ростове-на-Дону 28 сентября, участники встречи обсудили важные вопросы, касающиеся межэтнических отношений, развития культуры общения с представителями другой нации, сохранения культурного наследия народов, а также разработки более совершенных методов, которые помогали бы в предотвращении конфликтов на этнической почве на территории южного региона. Участники мероприятия отметили важность проведения мероприятия, ведь на Дону более 150 национальностей живут в дружбе и согласии, и очень важно сохранить эту гармонию.

"Наша сила в том, что мы рассматриваем себя как единое целое, и наша основная задача в это сложное для нашей страны время — оставаться сплоченными, воспитывать в подрастающем поколении чувство патриотизма и единства со своим народом", — прокомментировал это мероприятие первый заместитель губернатора Ростовской области Игорь Гуськов, подчеркнув, что для сохранения мира и согласия крайне важно, чтобы люди уважали культурное многообразие.

На заседании также отметили, что идёт активная работа в данном направлении, например, от донских НКО уже поступили заявки на получение финансовой поддержки в виде субсидий за счёт средств областного бюджета на реализацию проектов в этой сфере, общая сумма составила более 13 млн рублей.

Игорь Гуськов отметил, что человеческий фактор особенно важен для успешного решения задач, стоящих перед регионом.

"Важны не только эффективная экономика и компетентное управление, а солидарность людей, чувство сопричастности к судьбе отечества, ответственности за его настоящее и будущее — то, что принято называть общероссийской идентичностью и гражданским самосознанием", — добавил он.