Запрет покидать страну мужчинам призывного возраста вступает в силу только при сплошной мобилизации, пояснил Pravda.Ru депутат Госдумы Юрий Синельщиков. Так он прокомментировал новости о большом количестве молодых россиян, выезжающих за границу.
По словам первого заместителя председателя Комитета по госстроительству и законодательству, в министерстве обороны четко обозначили критерии, по которым в России проходит частичная мобилизация.
"Выезжать за рубеж могут люди, не подлежащие призыву, люди, которые не служили в армии. У нас же ограниченная мобилизация, не поголовная", — отметил Синельщиков.
Чтобы облегчить работу пограничникам, парламентарий предложил компетентным ведомствам составить списки подлежащих частичной мобилизации мужчин.
"Другое дело, что если будут на границе списки людей, которые подлежат призыву", — уточнил он.
Эти люди, по мнению депутата, должны остаться в стране, чтобы отдать гражданский долг Родине.
Раннее пограничная служба Казахстана сообщила, что на границе кратно увеличилось количество въезжающих в республику россиян.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.