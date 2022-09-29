На фоне мобилизации в Челябинске перестал работать портал для записи к врачам

После того как президент России объявил в стране частичную мобилизацию, в медицинских учреждениях Челябинской области зарегистрировали резкий рост количества обращений граждан.

Местные жители жалуются, что региональная онлайн-система для записи к врачу перегружена, а потому попасть к нужному специалисту попросту невозможно.

Журналисты издания kursdela.biz подтвердили, что ресурс для электронной выдачи талонов к врачам не работает. При выборе медицинского учреждения сайт переадресует пользователя на портал госуслуг, где сообщается, что "сервис Минздрава работает с перебоями" и советуется повторить попытку позже.