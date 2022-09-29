После того как президент России объявил в стране частичную мобилизацию, в медицинских учреждениях Челябинской области зарегистрировали резкий рост количества обращений граждан.
Местные жители жалуются, что региональная онлайн-система для записи к врачу перегружена, а потому попасть к нужному специалисту попросту невозможно.
Журналисты издания kursdela.biz подтвердили, что ресурс для электронной выдачи талонов к врачам не работает. При выборе медицинского учреждения сайт переадресует пользователя на портал госуслуг, где сообщается, что "сервис Минздрава работает с перебоями" и советуется повторить попытку позже.
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Посольство США в РФ призвало американских граждан не посещать Россию, а тех, кто уже в стране — немедленно покинуть её.