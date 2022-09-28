Старших жителей Теплого Стана приглашают на танцевальные и спортивные занятия

Научиться йоге, танцам и просто подтянуть мышцы можно в любом возрасте. Молодежный центр досуга и спорта "Спутник" в Теплом Стане приглашает участников проекта "Московское долголетие" присоединиться к увлекательным занятиям. Директор клуба Ирина Даутова рассказала, какие кружки считаются самыми популярными у московских пенсионеров.

В сентябре для жителей "серебряного возраста" открыли новое направление — бальные танцы. Регулярные занятия улучшают работу дыхательной и сердечно-сосудистой системы, развивают координацию. Опытный педагог-хореограф учит классическому вальсу, ча-ча-ча, самбо и танго. Также начинающие танцовщики могут изучить движения из других танцевальных направлений. Уроки проводят каждый понедельник и среду с 10:30 до 11:30 по адресу: улица Теплый Стан, дом 9, корпус 4.

Любителям других видов нагрузки предлагают секции по общей физической подготовке. Главный плюс таких занятий в том, что их можно начинать без ограничений по здоровью. Иногда занятия дают на свежем воздухе. Тренировки проходят каждый вторник и четверг с 10:30 до 11:30 на площадке по адресу: Ленинский проспект, дом 135, корпус 1.

Среди жителей старшего поколения также очень популярен кружок йоги. Древнее сочетание физической и духовной практик развивает не только тело, но и ум. Занятия проходят в понедельник и среду по следующим адресам:

Академика Варги, дом 40, с 14:00 до 15:00 и с 15:15 до 16:15;

Теплый Стан, дом 9, корпус 4, с 11:45 до 12:45.

Есть в "Спутнике" и творческие направления. Любители музыки могут записаться в студию "Хоровое пение". Здесь преподает профессиональный хормейстер, дирижер академического хора и автор собственных методик. "На занятиях используют специальную авторскую программу, которая включает методики развития голоса и музыкальных способностей. Она подходит даже для новичков вне зависимости от особенностей голоса и изначальных музыкальных данных", -- отмечает директор центра Ирина Даутова. Занятия ведут по вторникам и пятницам с 14:00 до 16:00 по адресу: улица Академика Бакулева, 6. Узнайте подробности и запишитесь на занятия по номеру телефона: +7 (495) 438-39-56.