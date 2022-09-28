Министерство обороны России приняло решение сократить количество жителей Белгородской области, подлежащих частичной мобилизации.
Как пояснили власти региона, часть полученных белгородцами повесток решено аннулировать.
"На сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации", — пояснил глава области Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что остальных мужчин, которые получили предписание о явке в военкомат, известят о том, что их повестки аннулированы.
Накануне стало известно, что в российском правительстве готовится постановление, разъясняющее военкоматам, какие категории военнообязанных подлежат частичной мобилизации.
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Согласно заявлению главы военно-гражданской администрации Херсонской области Владимира Сальдо, власти региона не планируют объявлять о своей независимости после того, как будут оглашены итоги референдума по вхождению в состав РФ.