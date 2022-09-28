Часть повесток мобилизованным в Белгородской области решено аннулировать

Министерство обороны России приняло решение сократить количество жителей Белгородской области, подлежащих частичной мобилизации.

Как пояснили власти региона, часть полученных белгородцами повесток решено аннулировать.

"На сегодня у нас осталось порядка 120 человек, которые будут сейчас призываться в рамках частичной мобилизации", — пояснил глава области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что остальных мужчин, которые получили предписание о явке в военкомат, известят о том, что их повестки аннулированы.

Накануне стало известно, что в российском правительстве готовится постановление, разъясняющее военкоматам, какие категории военнообязанных подлежат частичной мобилизации.