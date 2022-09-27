Жителей закрытого территориального образования (ЗАТО) Трёхгорный в Челябинской области попросили не покидать свои дома до особого распоряжения. В пресс-службе администрации ЗАТО объяснили усиление мер безопасности учениями.
В ночь с понедельника на вторник жители Трёхгорного слышали выстрелы, а утром им порекомендовали не покидать дома. Все КПП на въездах в город закрыты, около школ и дошкольных учреждений дежурят вооружённые сотрудники Росгвардии, пишет издание kursdela.biz.
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