Глава Рузы пообещал вернуть домой ошибочно мобилизованного многодетного отца

Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко взял под личный контроль дело отца пятерых детей, которого призвали в рамках частичной мобилизации.

Российские военкоматы признают, что частичная мобилизация проходит не без ошибок, но каждый такой случай внимательно изучается. Накануне в Белгородской области отправили домой 75 ошибочно мобилизованных мужчин, а сейчас в подмосковной Рузе по повестке на призывной пункт отправился многодетный отец.

"У нас четкое поручение президента — отцы, у которых четыре и более детей, не подлежат сейчас первой волне частичной мобилизации", — напомнил Пархоменко.

Он заверил супругу мобилизованного, что вернёт отца домой, сообщает Телеканал "360".