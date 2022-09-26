Глава Рузского городского округа Николай Пархоменко взял под личный контроль дело отца пятерых детей, которого призвали в рамках частичной мобилизации.
Российские военкоматы признают, что частичная мобилизация проходит не без ошибок, но каждый такой случай внимательно изучается. Накануне в Белгородской области отправили домой 75 ошибочно мобилизованных мужчин, а сейчас в подмосковной Рузе по повестке на призывной пункт отправился многодетный отец.
"У нас четкое поручение президента — отцы, у которых четыре и более детей, не подлежат сейчас первой волне частичной мобилизации", — напомнил Пархоменко.
Он заверил супругу мобилизованного, что вернёт отца домой, сообщает Телеканал "360".
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Военком города Назарово Красноярского края Олег Тихончук объяснил, что мобилизовывать будут вне зависимости от военного опыта и категории годности.