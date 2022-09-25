После рассмотрения обращений мобилизованных жителей Белгородской области было отменено 75 ошибочно выписанных повесток, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Он уточнил, что в основном жалобы поступили от учащихся вузов, а также от работников стратегически важных предприятий области.
"Результат: уже смогли помочь 75 жителям области. И при полном понимании и содействии военкомата", — отметил губернатор.
Всего, по его словам, было получено около 600 жалоб на ошибки при проведении частичной мобилизации.
Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин пояснил, что у российских депутатов нет брони по частичной мобилизации.
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