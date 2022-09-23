Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге прошли с размахом

Ведущие театры, казачьи ансамбли и музыкальные коллективы Ростовской области представили своё творчество на крупнейших культурных площадках Санкт-Петербурга. В мероприятиях, которые состоялись 20-22 сентября в рамках Дней культуры Ростовской области, приняли участие губернатор донского региона Василий Голубев и губернатор Северной столицы Александр Беглов.

"Этот год для нас проходит под девизом "Ростовская область — одна такая" — любимая, родная, творческая, вольная. Надеюсь, в эти дни жители Северной столицы прочувствуют это сполна. Культура как часть исторического кода является объединяющей силой, способной сближать людей через любые расстояния. Благодарю всех, кто откликнулся на наше приглашение, и рассчитываю, что знакомство с традициями, искусством и ремеслами Дона послужит дальнейшему укреплению дружеских связей южной и северной столиц", — сказал Василий Голубев.

На торжественном открытии Дней культуры, которое состоялось 20 сентября в Государственной академической капелле, была проведена презентация "Культурное наследие Ростовской области", также состоялась церемония подписания соглашений о сотрудничестве в области культуры между профильными ведомствами. После проведения круглого стола "Культурное наследие Ростовской области" был дан концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских казаков имени Анатолия Квасова.

На следующий день состоялся показ спектакля Ростовского академического театра драмы имени Горького "Тихий Дон", своё видение классического романа Шолохова представил режиссёр Геннадий Шапошников на сцене Театра-фестиваля "Балтийский дом". Эта постановка, премьера которой состоялась в 2015 году, является визитной карточкой всего донского региона. В Москве "Тихий дон" получил гран-при форума "Золотой Витязь".

Также 21 сентября в Мариинском театре состоялась премьера балета "Золушка". Главный балетмейстер Ростовского музыкального театра Иван Кузнецов сумел создать классический спектакль, повествующий о вечных ценностях — любви, дружбе, доброте, в лучших традициях русского балета. Также ростовчане представили знаменитую оперу итальянского композитора Пуччини "Турандот".

22 сентября жители города на Неве смогли насладиться красочным музыкально-театрализованным действием "Сказ о Тихом Доне" в Государственной академической капелле Санкт-Петербурга, настоящий праздник устроил посетителям ансамбль песни и танца "Легенда":

со сцены звучали казачьи песни,

артисты показали бытовые сценки из жизни казаков,

устроили джигитовку шашками.

Торжественное закрытие Дней культуры, которые проходили в Северной столице в рамках празднования 85-летия Ростовской области, прошло в Мариинском театре. Зрителям показали грандиозную концертную программу симфонического оркестра под управлением Антона Шабурова. Ростовских артистов провожали стоя и под бурные овации. Петербуржцы отметили успех постановок, поделившись впечатлениями в соцсетях.

Также в эти дни в Санкт-Петербурге можно было посетить выставку мастеров декоративно-прикладного искусства "Донское ремесло", экспозицию музея-заповедника Шолохова "Роман под открытым небом", планшетную выставку донских музеев "Сохраняем во имя будущего".