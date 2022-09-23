Призванным во время частичной мобилизации российским гражданам будет сохранена заработная плата, рассказали власти Тюменской области.
«Согласно закону, мобилизованные граждане сохранят заработную плату на основном месте работы, а при желании военнослужащего средства могут быть переведены на счета членов семьи. Также для мобилизованных граждан будут предусмотрены льготы как для военных, служащих по контракту», - гласит пресс-релиз правительства региона.
Там отметили, что мобилизованные россияне пройдут подготовку, чтобы позже заменить военнослужащих, которые будут отправляться в зону проведения спецоперации на Украине.
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