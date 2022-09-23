Мобилизованным продолжат платить зарплату и дадут военные льготы

Призванным во время частичной мобилизации российским гражданам будет сохранена заработная плата, рассказали власти Тюменской области.

«Согласно закону, мобилизованные граждане сохранят заработную плату на основном месте работы, а при желании военнослужащего средства могут быть переведены на счета членов семьи. Также для мобилизованных граждан будут предусмотрены льготы как для военных, служащих по контракту», - гласит пресс-релиз правительства региона.

Там отметили, что мобилизованные россияне пройдут подготовку, чтобы позже заменить военнослужащих, которые будут отправляться в зону проведения спецоперации на Украине.